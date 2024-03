Heidi e përlotur me Romeon : Ti do lojën më shumë se mua zemer

Romeo dhe Heidi krijuan një romancë brenda ambienteve të shtëpisë së ‘BBV3’, mirëpo vendosën që ti japin fund shumë shpejt.

Edhe pse të ndarë, dyshja vazhdon të shfaqet herë pas here duke folur për marrëdhënien dhe ‘ndarjen’ e tyre.

Sakaq një bisedë e tillë është zhvilluar dhe pasditen e sotme, ku Romeo ka ‘akuzuar’ Heidin se ajo do më shumë lojën sesa atë.

‘Kam pas dhe vazhdoj të kem përgjegjësi. Kam dashur gjithmonë të të mbroj. Kam dashur gjithmonë të të lë hapsirë.Gjithmonë do të lë hapsirë. Dhe unë minimalisht meritoj një shpjegim. Mos më trego mua nuk të njoh unë ty.

Por ti bëre zgjedhjen…Unë nuk po them që ti nuk më do, por ti do lojën më shumë zemer…’