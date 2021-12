“Hë, si tu duk?”, si iu përgjigj Beniada Donaldit menjëherë pas takimit me Romeon (FOTO LAJM)

Zëvëndësimi i Romeos me donaldin në “Big Brother VIP” për disa minuta shkaktoi mjaft humor. Po Për aq minuta sa ishte aty Romeo bëri dhe shumë veprime të tjera që u përkthyen në mesazhe.

Gjithashtu vëllai binjak i Donaldit tha: Kam ardhur për Beniadën.

Ai e “ngacmonte” atë me fjalë, pasi ditë më parë ai tek një letër dërguar Donaldit i kishte thënë: Mi fol një cik asaj Beniadës se është shumë e mirë.

Pasi Romeo u takua me Beniadën dhe e lanë gjithashtu të takohen jashtë, menjeher ne mbremje Donaldi shfrytezoi momentin sapo u takuan me Beniadën e pyeti: Hë si tu duk?

Ajo me buzeqeshje ju pergjigj duke i thene:

“Po hë si të them eshte ndryshe nga ty sdi si te them , eshte me i mbushur – me mirë me i mbushur”, u pergjigj Beniada duke buzeqeshur dhe duke mos mohua se i pëlqen./albeu.com/