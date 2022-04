Hajduti i vjedh atletet te dera e shtëpisë, reperi shqiptar publikon pamjet (VIDEO)

Gold Ag ka publikuar pamjet e kamerave të sigurisë tek hymja e ndërtesës ku banon në Prishtinë.

Në dy pamje nga kënde të ndryshme ai ka publikuar pamjet kur një djalë i ri në dukje është afruar tek dera e reperit dhe me lehtësi ka futur në qese atletet e tij dhe është larguar.

‘’Po të m’i kërkoje do t’i jepja me dëshirë’’, ka thënë mes tjerash Ariani.

‘’Ai që nuk ka i vjen marre edhe me t’lyp, po hajni asnjëherë nuk është i varfër por hajn me zanat.Nuk e kisha postu po le t’jetë e nevojshme për tjerët se dikush mund ti ket’ vetëm ato.Ramazani dikuj s’ja len shejë

Me mi pas lyp ti kisha dhon me qef , ama me marë të hujën si n’bahçe t’babës ki mundësi me marë n‘thu diku.

Edhe unë si i ri s’kom pas shumë, ama me vjedhë nuk m‘ka bo vaki.

Allahu të udhëzoftë’’, ka shkruar reperi sipër videove.