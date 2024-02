Giovanni Allevi ngjitet në Sanremo. Mesazhi i madh që i dha botës, pas diagnostikimit me kancer!

Përmes një postimi në rrjetet sociale më 18 qershor 2022, muzikanti Giovanni Allevi i komunikoi botës se ishte diagnostikuar me kancer të mieloma, një neoplazi gjaku. Pas gati dy vitesh, në të cilat ai iu nënshtrua trajtimit dhe herë pas here ndante përditësime për gjendjen e tij shëndetësore duke përshkruar vuajtjet e tij, dëshpërimin ,por edhe forcën dhe shpresën e tij të brendshme, Allevi iu rikthye për herë të parë performancës në publik, edhe pse është ende nuk është shëruar. Për ta bërë këtë, ai zgjodhi skenën e Sanremo 2024, një audiencë shumë e madhe për të përcjellë mesazhin e tij të shpresës, të forcës, të një jete me kancer, dy brinjëve të thyera dhe një neuroplazie që i jep dridhje në duart e tij, duke vënë në provë edhe ekspresivitetin e tij artistik.

“Ishte sikur dhimbja më dha edhe dhurata të papritura. Cila? Po ju jap një shembull, para se të ndodhte e gjithë kjo, në teatër një mbrëmje, vura re një sedilje bosh. Dhe ndjeva të fikët. Megjithatë, fillimisht kisha luajtur vetëm me 15 persona në audiencë. Sot, pas sëmundjes sime , nuk e di se çfarë do të jepja që të luaja para 15 personave. Numrat nuk kanë rëndësi. Një dhuratë tjetër, mirënjohja përballë bukurisë së krijimit: lindjet dhe perëndimet e diellit që admiroja nga ato dhomat e spitalit nuk mund të numërohen. A e dini se e kuqja e agimit është e ndryshme nga ajo e perëndimit të diellit? Një tjetër dhuratë është mirënjohja për talentin e mjekëve, infermierëve dhe gjithë stafit të spitalit. Mirënjohje për kërkimin shkencor pa të cilin nuk do të isha këtu duke folur. Mirënjohje për familjen time dhe për forcën dhe dashurinë që marr nga pacientët e tjerë. Luftëtarët, siç i quaj unë, janë edhe familjet e tyre, si dhe prindërit e luftëtarëve të vegjël. Dhurata e fundit, kur gjithçka shembet dhe vetëm thelbësorja mbetet në këmbë, gjykimi që marrim nga jashtë nuk ka më rëndësi. Ndjej se ka diçka në mua që ka mbetur dhe është e arsyeshme të mendosh se do të mbetet përgjithmonë. Nëse është kështu, unë dua të pranoj Giovanni-n e ri”, tha ai në Sanremo.

Mieloma është kanceri i dytë më i shpeshtë i gjakut. Mieloma është një tumor që prek një lloj qelizash të palcës kockore, qelizat plazmatike, të cilat zakonisht prodhojnë antitrupa që na mbrojnë nga infeksionet në përqindje 3-4%, por që për shkak të mielomës fillojnë një mbiprodhim që mund të arrijë edhe në 60-70 %, duke shkaktuar një imunoglobulinë të ndryshuar dhe të rrezikshme. Zakonisht prek njerëzit mbi 70 vjeç, por vitet e fundit ka pasur gjithnjë e më shumë raste të pacientëve më të rinj, kryesisht në të pesëdhjetat si pianisti-kompozitor. Simptomat që çojnë drejt vizitës tek mjeku në përgjithësi konsistojnë në vështirësi në ecje dhe lodhje shumë domethënëse. Dhimbja dhe brishtësia e kockave mund të jenë gjithashtu një shenjë paralajmëruese. Gjatë pesëmbëdhjetë viteve të fundit, mbijetesa dhe cilësia e jetës janë përmirësuar ndjeshëm, falë progresit të kërkimit dhe prezantimit të strategjive të reja farmakologjike