Gazetari shqiptar Elton Tozaj ka ndarë mendimet e tij për banorët e Big Brother VIP Kosova 5 gjatë një interviste live në emisionin “Kosova Today” në Klan Kosova.
Në analizën e tij për dinamikat brenda shtëpisë, ai nuk e fshehu mospëlqimin për njërën nga konkurrentet, Arlindën.
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Sipas tij, disa prej banorëve harrojnë se ndodhen në një garë, ndërsa të tjerë janë aty vetëm për të nxitur tensione, dhe ka edhe prej atyre që duket se nuk e kanë kuptuar ende se ku kanë hyrë.
“Disa banorë hynë me qëllim të qartë për të provokuar, e dinin shumë mirë qysh në fillim. Mirëpo, kur nisin të sillen si më katolikë se Papa, duke refuzuar provokimet apo mënyrën e jetesës brenda asaj shtëpie, atëherë bëhen tejet të mërzitshëm,” deklaroi Tozaj.