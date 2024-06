Fotoja dyshuese! Mevlani dhe Livia janë rikthyer bashkë?

Ish-konkurentja e “Përputhen”, Livia Brunga është mjaft aktive në profilet e saj në rrjetet sociale, ku ndan me ndjekësit foto e video të ndryshme nga përditshmëria. Por ajo i ka habitur të gjithë ishte një postim i bërë për Mevlanin.

Ajo ka ndarë me ndjekësit një moment ku shfaqet së bashku me ish-partnerin e saj, Mevlan Shaba. Livia ka lënë të kuptohet se janë pamje të vjetra, por shton se në atë kohë ka qenë e lumtur.

Jo, nuk është aktualitet por isha e lumtur dhe doja me nda me ju një moment lumturie”, ka shkruar Brunga.



Tani fansat e tyre janë shumë kuriozë që të dinë se çfarë do të ndodhë me ta pas këtij postimi të Livias. Si do e marrë mesazhin Mevlani? Do ketë rikthim të çiftit?