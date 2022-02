Flaka Krelanit nuk i del e keqja e 2014-ës, ironizon Lori Hoxhën dhe Ilir Shaqirin: I ktheu borxhin (FOTO LAJM)

Ilir Shaqiri u shpall mbrëmjen e djeshme fituesi i “Big Brother VIP” duke marrë çmimin 100 mijë euro.

Kjo fitore u duartokti dhe u prit mirë nga miqtë e tij, por në rrjet nuk munguan as thumbat.

Që me hyrjen e balerinit në këtë reality shoë, me producente Lori Hoxhën, publikut shqiptar iu rikthye në memorie “Dancing With The Stars 4” ku trashëgimtarja e Top Channel mori çmimin e parë të cilën ia dha kryetari i jurisë, pikërisht Ilir Shaqiri, shkruan Albeu.com.

Kjo fitore u diskuta gjerësisht shumë dhe u gjykua nga një pjesë e mirë si e pa merituar për Lorin e cila ishte ne finale përballë Flaka Krelanit e cila vërtetë mahniti me talentin e saj në kërcim.

Prandaj që në fillim, kur publiku mësoi se Iliri ishte një prej banorëve të BBV e “shpallën” fitues duke thënë se Lori Hoxha do t’i kthejë borxhin e 2014-tës.

Njësoj në fakt mendon edhe vetë Flaka Krelani, që me tu shpallur fituesi nuk ka kursyer thumbat në rrjetet sociale.

“Si thuhet shqip: Kthema Borxhin”, shkruan motra e saj Qeqa dhe Flaka e ka shpërndarë duke e shoqëruar me shkrimin:

“Sa shumë e duan shqiptarët këtë këngë, do ta këndoj sonte”, duke ironizuar kështu drejtpërdrejt Lori Hoxhën dhe Ilir Shaqirin./albeu.com/