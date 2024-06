Fifi për Flori Mumajesin: Kam një vit që nuk flas me të, i kam dërguar mesazh…

Këngëtarja e njohur dhe shumë e dashur për publikun Fifi, ka treguar se miqësia e saj me kantautorin Flori Mumajesi është prishur, por s’ka zbuluar arsyen.

Artisja është shprehur se prej një viti nuk ka asnjë komunikim me Flori Mumajesin, të cilin e konsideron si mentor të saj, si edhe një person që e ka ndihmuar shumë në karrierën muzikore.

Ajo u shpreh se i ka dërguar mesazh kantautorit, por ky i fundit nuk i ka kthyer përgjigje.

“Nga ana artistike ishte një mentor shumë i mirë, nuk mund ta lë mënjanë pa e përmendur atë njeri. Më vjen shumë keq që nuk po nxjerr më këngë sepse po i mungon shumë industrisë muzikës.

Nëse ai njeri kthehet përsëri në skenë, ne të tjerët duhet të bien në gjunjë dhe të qajmë sepse ka këngë fantastike.

Kam 1 vit që nuk kam folur me të dhe nuk e di pse nuk kam folur me të.

Kam një vit që i kam shkruar dhe nuk më ka kthyer përgjigje, dikush do i ketë thënë diçka për ndonjë gjë, i ka ngelur hatri sepse kështu ndodh”, tha Fifi.