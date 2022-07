Fifi kthen botën përmbys për Adisin dhe këtë na e tregoi në ditëlindjen e tij (VIDEO)

Sot është një ditë e veçantë për këngëtaren Fifi, pasi partneri i saj, Adis Patushi feston ditëlindjen. Ajo nuk ka nguruar t’i bëjë një surprizë në mesnatë, ku i ka kënduar këngën e ditëlindjes dhe duke i dhuruar një tortë në shtrat.

Artistja këtë moment e ka ndarë në Instagram me ndjekësit e saj krahas të cilit ka shkruar: “Adisin Fifi e do shumë. Gëzuar Ninxha im, gëzuar o ma i bukuri botës. Më gjete dashuri dhe do të të ruaj gjithë jetën dhe nëse e kemi gjithë botën kundër”.

View this post on Instagram A post shared by Filloreta Raçi (@fifi.official.fr)

Më tej, ajo ka postuar edhe një foto, që e ka shoqëruar me një fjali tepër të ndjerë: “Të gjithë botën e kthej përmbys për ty, gëzuar dashuri”.

View this post on Instagram A post shared by Filloreta Raçi (@fifi.official.fr)

Kujtojmë që lidhja mes Fifit dhe Adisit ka qenë gjithmonë shumë e komentuar në mediat rozë, pasi ky i fundit ka qenë i martuar me modelen Adrola Dushi dhe ka një djalë.