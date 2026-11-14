Fifi flet për dasmën me Adisin dhe zbulon kë do të shihte në Eurovizion

Gjatë bisedës në emisionin “Goca dhe Gra”, këngëtarja Fifi bëri shaka për organizimin e dasmës me partnerin e saj, Adisin, duke shkaktuar të qeshura.
Ajo tha se për të realizuar dasmën u duhen më shumë para dhe pranoi se ende nuk kanë një plan të saktë.
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“Të marr Adisin e t’i them: hajde, shpirti im, ta bëjmë dasmën këtu. Duhet ta rrisim pak algoritmin e lekëve për dasmën”, u shpreh me humor Fifi.
Teksa foli edhe për projektet e saj muzikore, këngëtarja tregoi se cilën artiste do të dëshironte të shihte në Eurovizion: Elvana Gjatën.