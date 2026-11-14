Fifi flet për dasmën me Adisin dhe zbulon kë do të shihte në Eurovizion

Fifi flet për dasmën me Adisin dhe zbulon kë do të shihte në Eurovizion

Gjatë bisedës në emisionin “Goca dhe Gra”, këngëtarja Fifi bëri shaka për organizimin e dasmës me partnerin e saj, Adisin, duke shkaktuar të qeshura.

Ajo tha se për të realizuar dasmën u duhen më shumë para dhe pranoi se ende nuk kanë një plan të saktë.

Të lidhura

None found

“Të marr Adisin e t’i them: hajde, shpirti im, ta bëjmë dasmën këtu. Duhet ta rrisim pak algoritmin e lekëve për dasmën”, u shpreh me humor Fifi.

Teksa foli edhe për projektet e saj muzikore, këngëtarja tregoi se cilën artiste do të dëshironte të shihte në Eurovizion: Elvana Gjatën.


Shtuar 14.11.2026 23:37

Tags: ,
Primo Shllaku rrëfen sëmundjen e bashkëshortes së ndjerë dhe pyetjen që do të donte t’i bënte: “A je mirë atje?

Primo Shllaku rrëfen sëmundjen e bashkëshortes së ndjerë dhe pyetjen që do të donte t’i bënte: “A je mirë atje?
Russell Brand kalon në burg me joga e palestra katër ditë pas dënimit me 10 vite e gjashtë muaj

Russell Brand kalon në burg me joga e palestra katër ditë pas dënimit me 10 vite e gjashtë muaj
Jonida Maliqi përballet me psikologen Anjeza Dishnica në “Goca dhe Gra”: Më the se im bir “nuk do të bëhet kurrë

Jonida Maliqi përballet me psikologen Anjeza Dishnica në “Goca dhe Gra”: Më the se im bir “nuk do të bëhet kurrë
Fifi flet për mëmësinë dhe partneritetin me Adisin: Djali ka një vëlla, nuk dua fëmijë tjetër

Fifi flet për mëmësinë dhe partneritetin me Adisin: Djali ka një vëlla, nuk dua fëmijë tjetër
Fjoralba Ponari rrëfen humbjen e nënës: “Është si një gur në zemër

Fjoralba Ponari rrëfen humbjen e nënës: “Është si një gur në zemër
Charles shënon 78-vjetorin në emisionin e Elton John, humori për moshën sjell të qeshura

Charles shënon 78-vjetorin në emisionin e Elton John, humori për moshën sjell të qeshura
Kate Middleton flet uellsisht në një mesazh surprizë, emocionon prezantuesin në transmetim të drejtpërdrejtë

Kate Middleton flet uellsisht në një mesazh surprizë, emocionon prezantuesin në transmetim të drejtpërdrejtë
Demi Moore mbush 64 vjeç pranë vajzave dhe mbesës, urimet e familjes plot dashuri e mirënjohje

Demi Moore mbush 64 vjeç pranë vajzave dhe mbesës, urimet e familjes plot dashuri e mirënjohje
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet