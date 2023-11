“Familja e tij nuk më donte, shkoja në hotel kur…”, Vesa ndan detaje nga marrdhënia me Mërgimin

Vesa Vllasaliu ka sjellë sërish në vëmendje historinë e saj të shkuar me futbollistin, Mërgim Berishën, në shtëpinë e “BBVK”.

Në një bisedë me Bleron ajo u shpreh: “Unë nuk e di se si do të ndihen ata kur të kenë fëmijë. Unë e di që kur të kem unë fëmijë, ata do t’i lexojnë të gjitha.”

Më pas e mërzitur Vesa tregoi: “Unë kam shkuar për të në hotel dhe kam fjetur kur familja e tij ka ardhur, sepse babai i tij thoshte nëse është Vesa aty, ne nuk vimë. E unë kam qënduar në hotel më shumë se 24 orë.”

Kujtojmë që më herët Vesa tregoi se e ka humbur një fëmijë që priste me Mërgimin.