Është shqiptar! Zbulohet partneri i vajzës së Mira Konçit dhe Shpëtim Saraçit (FOTO LAJM)

Era Saraçi, vajza e Mira Konçit dhe Shpëtim Saraçit edhe pse nuk është një fytyrë publike, nuk i ka shpëtuar herë pas here mediave. Duke qenë vajza e dy emrave shumë të njohur të ekranit shqiptarë, nuk mund të mos mungonte interesi i publikut për të.

Pamja e jashte e bukuroshes ka qenë ajo që ka marrë vëmendjen fillimisht te publiku. Era është mjaft aktive në rrjetet sociale, por rrallë herë tregon detaje nga jeta private.

E vetmja herë ku Era Saraçi ka folur për jetën e saj private, ka qenë kur ka konfirmuar se partneri i saj është shqiptarë. Më në fund kemi edhe një foto të çiftit, në një darkë romantike në New York, por Era është siguruar të mbulojë fytyrën e partnerit.

Kujtojmë se shumë bujë bëri ndarja e Shpëtim Saraçit me Mira Konçin. Këngëtarja jeton në New York me fëmijët, ndërsa kantautori është rikthyer në Shqipëri prej vitesh tashmë.