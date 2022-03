“Është i shtirur”, Meridian Ramcaj zbulon çfarë bëri Donaldi kur doli nga shtëpia (VIDEO)

Meridian Ramçaj, ka qenë së fundmi i ftuar në emisionin ‘Glamour Zone’ në TV ORA.

Gjatë intervistës, Meridiani foli edhe për marrëdhënien me figura të ndryshme publike, duke mos lënë pa përmendur edhe Donald Veshaj, me të cilin dukej se kishte një marrëdhënie të shkëlqyer brenda shtëpisë.

Por si qëndron e vërteta?

Ester Bylyku: Cili nga personat publik që ti njeh është më i shtirur?

Meridian Ramçaj: Marrëdhenia dhe raporti im me Donaldin, në momentin që kam dal mua më është dukur totalisht shtirje. Ai qau për nje njeri që dëhironte ta shikonte jahstë shtëpisë.

Meridiani gjithashtu e cilësoi Donaldin si një person impulsiv.