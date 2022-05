Ermal Fejzullahu tregon për herë të parë se është bullizuar për peshën: Jam trashaluq, por kam vlerat e mia

Për këdo që e mban mend këngëtarin Ermal Fejzullahu në fillimet e karrierës së tij, me siguri imazhi për djalin që prekte zemrat e të gjithëve me zërin e tij, ishte krijuar si një i ri i dobët, me shumë më pak kile se tani.

Por disa vite më parë pasi u bë baba Ermali shtoi ndjeshëm në peshë duke ndryshuar tërësisht. Këngëtari ka rrëfyer së fundmi në emisionin “Barber shop” se është përballur me bullizmin për shkak të peshës. Teksa po fliste për sfidat me të cilat është përballur gjatë jetës, pohoi se është përballur me një fenomen të tillë gjatë jetës.

“Nuk i kam marrë shumë seriozisht por shoh që sot është shumë problem. Ka shumë njerëz që i njoh, të cilët bullizmi i ka lënë me shumë komplekse. Këtu fatkeqësisht nganjëherë nuk mund të kesh edhe lirinë e të shprehurit sepse të gjykojnë.

Por nuk është mirë t’i bullizosh njerëzit sepse shumë njerëz në krejt botën që kanë ngelur kështu si unë trashuluq, kam vlerat e mia, kam artin tim, talentin tim që dikush tjetër ndoshta nuk e ka. Nuk bën t’i gjykosh njerëzit në pamje”, theksoi Fejzullahu.