Eni Koçi dhe Genci sjellin kartolinëne e ëmbël të festave, prezantojnë për herë të parë vajzën (FOTO LAJM)

Çifti i njohur, Eni Koçi dhe Genc Prelvukaj u bën prindër për herë të parë më 14 tetor. Ata u bekuan me një vajzë, të cilën e pagëzuan me emrin Adea.

Gjatë kësaj kohe çifti ka ndarë herë pas here momente me të voglën e tyre, por asnjëherë nuk ja kanë publikuar portretin.

Me rastin e festave të fundvitit, çifti ka ndarë dy foto në Instagram, një të veshur me të kuqe dhe me Adean në krahë dhe një tjetër vetëm vogëlushja.

“Gezuar festat e fundvitit nga une, Genci dhe Adea”, ka shkruar Eni krahas imazheve të ëmbla. Ndërkohë, komentet kanë qenë të pafudme, disa thonë që ajo i ndan këngëtares, ndërsa të tjerë Gencit.