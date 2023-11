Eni Çobani humb vjehrrin: Më deshte si vajzën e tij

Juristja Eni Çobani ka ndarë sot lajmin e trishtë. Ajo ka treguar se ka humbur vjehrrin.

Ajo e pikëlluar mes rreshtash ka treguar se ka jetuar me vjehërrit më shumë se me prindërit e saj, prandaj kjo ikje nuk është e lehtë për të.

Postimi i Eni Çobanit:

Sot ne oren 7.30 me syte te qete dhe me shpirtin plot u largua nga jeta vjehrri im i nderuar Ing.Fision Reshat Shehu.

Me duket sikur ne kete shtepi dhe me keta prinder jetova me shume se me te mite me vjehrren 24 vjet dhe pas ikjes se saj dhe 3 vjet me vjehrrin pra 27 vjet me te.

Me deshen si vajzen e tyre dhe une si prindrit e mi jau kemi bere hallall njeri tjetrit gjithcka por do ju jem perjete mirnjohese mbi te gjitha per ate dashuri dhe mbeshtetje te pamate per dashurine e tyre me te madhe Aldin.

Gjyshi i dashur sot me dhe nje mesazh te madh qe jeta nuk është të marrësh dhe të kesh, është të japësh dhe të jesh dhe une sot me duart e tua ne dore e duke pare njeri tjetrin ne sy ike i qete duke me dhene bekimin tend dhe qe une isha e nderuar qe mbylla syte e tu.

Ishte kenaqesi dhe dashuri cdo dite sherbimi per ty ne keto dite te veshtira por mua Aldit Avenirit na ke lene nje boshllek te pamate.Dhoma yte do jete ngushellimi yne ku do rrime e do kujtojme me nostalgji cdo moment.

Qofsh i xhenetit dhe e di qe ti sot vajte prane dashurise tende Lilit.

Per te gjithe miqte e te afermit ju presim prane Funeral Alba.Neser ne 13.00 percjellim per ne banesen e fundit gjyshin me pas po ketu presim vizita diten e shtune dhe te diele

10.00-13.00 dhe 16.00-19.00.

Faleminderit te gjitheve qe na qendruan afer ne keto dite te veshtira per ne.

Respekte Aveniri Eni Adi Shehu.