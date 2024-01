Elvana Gjata pjesë e një reality show? Jo në “BBVIP” por në “Ferma VIP”

Elvana Gjata mund pjesë e një reality Show të quajtur Ferma VIP , një program mjaft i njohur nisur nga formati italian “La Fattoria”.

Haludimet kanë nisur nga një postim në rrjetet sociale të producentes Holta Dulaku, e cila njihet sidomos për prodhimin e “Dancing With the Stars”, pasi Holta ka zgjedhur pikërisht momentin kur vite më parë, Elvana shpallej kampione e “Dancing”, një prej garave më të ndjekura në televizionin shqiptar dhe bashkangjitur me këtë postim falenderon gjithë skuadrën e saj, teksa duket se i motivon për nisjen e reality show-t të ri.

Ndjekësit mendojnë se producentja me këtë postim na ka lenë të kuptojmë se këngëtarja mund të jetë pjesë e aventurës së re, dicka që do “thyente” barrierat hermetike të vetë artistes, por edhe të reality show-ve.

Siç duhet “BBVIP” nuk do të jetë reality show i vetëm që do shoqërojë ditët e publikut shqiptar këto kohë, pasi producentja Dulaku po bëhet gati që të sjellë shumë shpejt në ekranin e Vizion Plus, “Ferma VIP”, një program që premton mjaft surpriza.