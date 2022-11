Einxhel ndan momentin emocionues kur i treguan prindërve të Dagz se do të bëhen gjyshër (VIDEO)

Çifti shumë i dashur nga publiku, Einxhel Shkira dhe Dj Dagz, pritet që shumë shpejt të bëhen prindër për herë të parë.

Ata nuk ngurojnë që herë pas here të japin detaje nga shtatzënia e moderatores dhe planet e së ardhmes. Së fundmi, Einxhel ka publikuar momentin kur i thanë prindërve dhe motrës së Dagz se do të bekohen me një fëmijë.

Çifti kishte zgjedhur një mënyrë shumë të veçantë përmes një letre dhe disa arushave. Të gjithë janë emocionuar shumë dhe janë gëzuar pafund, duke përqafuar njëri-tjetrin.

Më poshtë është edhe surpriza e këndshme, që i ka prekur të gjithë: