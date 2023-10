E “zhduku” nga rrjetet sociale, Luiz Ejlli ka një “thumb” për Salsano Rrapin

Salsano Rrapi postoi në InstaStory-n e tij një foto me të gjithë pjesëmarrësit e filmit “Në Kuadër të Dashurisë” dhe i vetmi që kishte prerë nga fotoja ishte Luiz Ejlli.

Ndjekësve nuk i shpëtoi ky detaj dhe ia vunë në pah, mirëpo nëpër takime me fansat nisi të bënte batuta se “Vetëm një luan kishin” e nisi të hidhte thumba për Luizin, ndaj ky i fundit s’ia ka lënë mangut.

“Kjo ishte hera e fundit qe me lejojne te flas per filmin. Kisha edhe nje batute perle per nje qeros por po e ruaj per ndonje dite me shi”- komentoi Luizi krahas postimit ku shfaqej gjatë premierës së filmit në Shkup.

Presim ç’ka për të thënë Salsano tani…