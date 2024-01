E trishtë/ Ndërron jetë aktori i njohur

Aktori Gary Graham u nda nga jeta në moshën 74-vjeçare.

Lajmin për vdekjen e ka konfirmuar edhe bashkëshortja e tij, Becky Graham, e cila po ashtu ka thënë për mediat se shkaku i vdekjes është arresti kardiak.

Graham vdiq të hënën në shtëpinë e tij në Spokane Valley, Uashington.

Ai pati një karrierë prej 50 vitesh dhe do të mbahet mend më shumë për rolin e tij në serialin “Star Trek: Enterprise” dhe për rolin e tij si detektivi Matthew Sikes në ekskluzivitetin “Alien Nation”.

Shfaqja është në “Starsky dhe Hutch”, “The Incredible Hulk”, “Robot Jox”, “The Last Warrior”, “All The Right Moves”, “Danger Island”, “Dreams Awake” etj.

Është interesante që Graham fillimisht u diplomua në mjekësi, por në fund vendosi akrimin.

Roli i parë i madh i Gary Graham ishte në vitin 1976 kur ai u shfaq në një episod të “The Quest” së bashku me Kurt Russell dhe Tim Matheson. Ky rol çoi në paraqitjet në “Starsky and Hutch” dhe më vonë role në “The Incredible Hulk” dhe “The Dukes of Hazzard”.

Përveç gruas së tij, Gary Graham ka lënë pas një vajzë nga martesa e tij e parë, Haylee Graham, motrat Colleen Bertucci dhe Jeannine Michele Graham.