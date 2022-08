E njohët? Prej 25 vitesh në teatër dhe nuk i ndahet skenës as sot, aktorja shqiptare dy dekada më parë (FOTO LAJM)

Lindi më 18 gusht 1971. Pasi kreu liceun artistic “Jordan Misja”per kercimtare, vazhdoi studimet ne Akademine e Arteve ne Faultetin e Artit Skenik per aktore te cilat i perfundoi ne vitin 1994. Kryen disa kurse specializimi ku vecohet ai per Commedia del`Arte ne Pisa – Italia.

Nga rolet e para te saja ne teater eshte Arieli ne tragjedine “Shterngata” te Shekspirit ne v. 1997. Me pas luan ne pjesen “Keq e me keq” te Beketit. Ne 2001 interpreton ne “Kepucet” te S. Capalikut dhe nje vit me pas, 2002 ne monodramen “Psikosis 4.48” te Sarah Kane. 2004 ne shfaqjen “Tri kenge dashurie” perseri te S. Capalikut. Po kete vit Ema arrin ne kulmin e interpretimit te saj me monodramen “I`m from Albania” (Une jam nga Shqiperia).

Ne vitin 2006 ka perseri nje interpretim te arrire ne rolin e Medeas te “Medea” – Euripidi.

Përveçse një aktore e zonja, ajo njihet edhe për natyrën e saj të lirë dhe larg komplekseve.

Ajo është shumë e rezervuar për jetën private. Ema është nënë e një vajza, Sara Kapo, me babain e të cilit është divorcuar kur e bija ishte 7 vjeç.

Ema sot është 51 vjeç dhe vazhdon te mbetet shume aktive ne profesionin e saj e gjithashtu ne daljet televizive ne formen e opinionistes.