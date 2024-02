‘E ke gabim’/ Albi këshillon Gracianon për lojën

Graciano është kthyer një ndër personat që po përballet me shumë negativitet prej banorëve benda shtëpisë por dhe jashtë saj, kjo për ‘gabimin’ që ai bëri në ‘Prime-n’ e shkuar. Pasi pati mundësinë e hapjes së ‘Kutisë së Pandorës’, Graciano dërgoi në nominim Romeon, Heidin dhe Lisin, tre konkurrentët që kanë një marrëdhënie shumë të lidhur me njëri-tjetrin. Ditën e sotme, Graciano dhe Albi kanë zhvilluar një bashkëbisedim ku ky i fundit e ka këshilluar Gracianon lidhur me lojën që ai po bën brenda shtëpisë dhe mënyrën sesi ai reagon ndaj debateve.

‘E ke gabim këtë, më qetë, ta kam thënë disa herë reagon për çdo situatë.’- ka thënë Albi.