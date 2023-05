E kanë zarfin e rëndë, Mastro zbulon qokën për dasmën e Luizit dhe Kiarës (VIDEO)

Natën finale të BBV, të shtunën Kiara dhe Luiz pritet që të kurorëzojnë dashurinë e tyre në martesë. Këtë e konfirmoi edhe regjosri i BBV dhe tashmë presim vetëm dasmën.

Ndërkohë të afërmit e çiftit, të ftuar në dasëm kanë nisur me gjetjen e dhuratave dhe ka qenë Maestro ai që na ka treguar se çfarë do të dërgoi dhuratë të Kiara dhe Luizi.

I pyetur për dhuratën që do t’i bëj çiftit Luiz – Kiara në dasmën që do të organizohet në finalen e BBV, Armaldo zbuloi se cila do të jetë surpriza që ka për ta.

“Di që do të ketë celebrim, por me orkestër e muzikë e të kërcejmë e të këndojmë nuk e di, por edhe nëse është kështu do e festojmë. Të them të drejtën dhuratën nuk e kam menduar, do i jap një zarf se kjo zgjedhja e dhuratave është e vështirë, nusja ka shije tjetër unë tjetër, a ju pëlqen atyre, problem dhe vendi ku do e vendosin etj. Më mirë zarfin e të bëjnë ç’të duan”-tha Armaldo.

Moderatorja: E ka të rëndë zarfin Luizi dhe Kiara?

Armaldo Kllogjeri: Unë do shtri këmbët sa të kem jorganin.