E fiksuar pas Lojërave Olimpike/ Adele ndalon koncertin për të parë finalen

Fituesja e çmimit Grammy Adele ndaloi natën e dytë të koncertit të saj për të parë finalen olimpike të 100 metrave për femra në ekranet gjigante në arenën e jashtme me 80,000 vende të Messe München.

“Adele ndalon shfaqjen e saj për të parë Sha’Carri Richardson në finalen e 100 metrave për femra në Lojërat Olimpike!” shkroi një fans në X me një klip të turmës së heshtur që shikonte garën.

Richardson e ekipit të SHBA-së në fund mori medaljen e argjendtë me kohën 10.87 dhe shoqja e saj e skuadrës Melissa Jefferson fitoi bronzin me 10.92. Ishte Julien Alfred i Saint Lucia që fitoi medaljen e parë të artë me kohën 10.72.

Adele filloi koncertin e saj në Mynih të premten, duke performuar dy shfaqje në javë deri më 31 gusht. Pas Gjermanisë, artistja do të kthehet në turneun e saj ‘Weekends with Adele’ në Las Vegas, nga 25 tetori deri më 23 nëntor.

Dy vite pas turneut, Adele tha se ka në plan të bëjë një pushim pas shfaqjeve të ardhshme.

“Nuk kam fare plane për muzikë të re,” tha ajo muajin e kaluar. “Dua një pushim të madh pas kësaj dhe mendoj se dua të bëj gjëra të tjera krijuese, vetëm për pak kohë.”