“E dua një puthje tani”, Jul Deda i përgjigjet kërkesës së Merit: Unë të puth, por kam frikë se…

Moderatorja Erjola Doçi intervistoi Jul Dedën në emisionin më të ri që startoi në Top Channel, Top Arena.

Mes shumë pyetjesh për jetën personale, Erjola nuk i kurseu pyetjet as për Big Brotherin, ku Juli doli në vendin e dytë pas Egla Cenos që rrëmbeu fitoren.

Gjatë intervistës, Juli u ngacmua nga Meri Shehu, e cila i kërkoi atij një puthje.

“E dua një puthje”-ishte kërkesa e Merit.

“Unë të puth, por kam frik se të bëhet ves”-ishte përgjigja e Julit.

“Unë se kap primen as me puthje as me viktimizim”-shtoi Juli me nota ironie.