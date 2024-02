Dy shenjat e horoskopit ku mund t’i qani hallet pa asnjë lloj problemi

Ata nuk do t’ju keqkuptojnë. E kundërta. Ata do të kuptojnë se çfarë po kaloni ose çfarë keni kaluar dhe do të përpiqen t’ju ndihmojnë. Ata nuk do ju kritikojnë dhe do përpiqen t’ju gjejnë zgjidhje dhe mënyra për t’u ndjerë më mirë. Ata janë përgjithësisht empatikë dhe do të qëndrojnë pranë jush. Le të shohim se për cilat dy shenja po flasim:

PESHQIT

Shenja me ndjeshmërinë më të madhe nuk është askush tjetër veçse Peshqit. Ai e ndjen dhimbjen tuaj si askush tjetër. Është sikur po e jeton vetë. Ai ju kupton dhe përpiqet të gjejë një mënyrë për t’ju ndihmuar dhe mbështetur. Tek Peshqit, mund të mbështeteni për të gjetur mirëkuptim, dhembshuri dhe një shpatull për të qarë ose për t’i “hapur” shpirtin tuaj.

GAFORRE

Gaforrja do ju tregojë mirëkuptim të madh. Pavarësisht se çfarë keni kaluar, sado që t’ju shqetësojë, ai do t’ju ndjejë dhe nuk do t’ju keqkuptojë. Mund të keni sjellje të çuditshme, por ai do të kërkojë arsyet më të thella, do ta diskutojë me ju dhe do t’ju qëndrojë pranë. Ai nuk do t’ju gjykojë, nuk do t’ju kundërshtojë dhe nuk do t’ju “dënojë”. Mund të mbështeteni tek ai për dhembshuri dhe humanizëm.