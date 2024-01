“Duket si 30 vjeçare” – Jennifer Lopez mahnit me paraqitjen në klipin e ri

Jennifer Lopez publikoi këngën e saj të parë nga albumi i ri – “Can’t Get Enough”, e ndjekur nga një remix me një video shoqëruese.

Pikërisht për shkak të paraqitjes së saj në video, shkruajnë se ajo duket si e ngrirë në vitet ’90 dhe se është si një vampir që nuk plaket.

Këngëtarja e njohur JLo ka prezantuar së fundmi këngën e re të quajtur “Can’t Get Enough” dhe videoja ka mbledhur gati 9 milionë shikime vetëm në YouTube.

Ajo publikoi një remix me reperin amerikan Latta dhe ajo që i bën të dallohen dy këngët janë videoklipet dhe pamja e mahnitshme e Jennifer-it, e cila bëri që ajo të quhej vampir. Në videon e parë të drejtuar nga Dave Meyers, JLo reflekton me shaka për martesat e saj të kaluara.

Ndërsa klipi vazhdon, ajo kalon nga burri te bashkëshorti ndërsa të pranishmit në dasmat e saj vendosin baste se sa do të zgjasë secila.

Në një moment, Lopez u hedh një buqetë të ftuarve, të cilës i pëshpëritet: “Mos e kapni, është e mallkuar”.

Gjithashtu, aktorja 54-vjeçare kërcen thuajse gjatë gjithë kohës në video, e cila i ka marrë komplimente shtesë.

“Can’t Get Enough” është kënga e parë nga albumi i nëntë i Lopez, “This Is Me… Noë”, i cili do të publikohet më 16 shkurt.