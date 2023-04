“Dua të dal tani nga kjo shtëpi”/ E papritur! Efi largohet nga Big Brother VIP?

Edhe këtë Prime të BBV, Efi ka qenë në qendër të vëmendjes më shumë se njëherë. Por sonte ajo u përplas ashpër me opinionistët deri në pikën ku shprehu me gojën plot dëshirën për të dalë nga BBV.

Efi: Unë kam dëshirë të dal tani nga kjo shtëpi. Nuk dua të humbas nervat e mia dhe të ndihem keq shpirtërisht, me këto sjellje personale.Nuk e përballoj dot më. Nuk kam ndryshuar sjellje për Luizin. Ke frikë të bësh një hap. Pas debateve të mia me Arbërin dhe Zhaklinën në studio, gjërat nuk janë më të njëjta. Kam patur konflikte me këta dy njerëz.

Por kjo dëshirë e Efit nuk u diskutua më gjatë ga Arbana dhe nuk dihet çfar vendimi do marrë deri në fund të mbrëmjes banorja./albeu.com/