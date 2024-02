Dua Lipa bën bujë me performancën në Grammy Awards – prezanton këngën e albumit të ri “Training Season”

Dua Lipa bëri bujë të dielën mbrëma në ceremoninë e 66-të të çmimeve Grammy.

Ylli i popit ishte interpretuesja e parë për ceremoninë e mbrëmjes, duke zbukuruar skenën me një performancë të këngëve të saj të reja “Training Season” dhe “Houdini” – këngët e para nga albumi i tretë në studio.

Lipa komandoi audiencën në Crypto.com Arena me një ekuipazh masiv kërcimtarësh.

Dua Lipa opens the 66th Annual #Grammys pic.twitter.com/7OflMoXw0c — The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024

Këngëtarja u nominua për ‘këngën e vitit’ dhe ‘këngën më të mirë për median vizuale’ për hitin e saj Barbie “Dance the Night” në Grammy të këtij viti.

Dalja e Lipës në tapetin e kuq të Grammy këtë mbrëmje ishte e paharrueshme.

Këngëtarja e “Levitating” u shfaq me një fustan ngjyrë argjendi me thekë të Courreges, i kompletuar me një dekolte të zhytur seksi dhe prerje të ijëve.

Ajo kombinoi pamjen e spikatur me bizhuteritë e Tiffany & Co.

Sipas yllit, albumi i saj i ardhshëm është i frymëzuar nga kultura britanike dhe do të jetë krejtësisht ndryshe nga “Future Nostalgia”.