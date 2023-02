Dorëzohet Olta Gixhari? Aktorja: Unë nuk do ta fitoj “Big Brother VIP” (VIDEO)

Humbja në sfidën e rezistencës e ka “demotivuar” Olta Gixharin. Aktorja donte shumë të qëndronte deri në fund të lojës, por si pjesa më e madhe u skualifikua.

Së fundmi në një bisedë më Krist Aliajn, ajo u shpreh se pavarësisht dëshirës për të qëndruar deri në fund, e dinte se nuk do të fitonte. Kjo pasi, sipas Oltës ajo asnjëherë nuk fiton. Pas kësaj situate ajo është shprehur e bindur se as “Big Brother Vip” nuk do ta fitojë.

“A të thashë që unë nuk fitoj asnjëherë asnjë lojë. Dhe jam futur në një garë. Një njeri që nuk fiton kurrë, është futur në një garë. Kam fituar disa gjëra, jam e fituar. Do fitoj edhe disa gjëra dhe do iki pastaj. Se “Big Brother” nuk e fitoj unë. E dija që kur u futa, varja se nuk e them dot. Nuk fitoj, e di, e ndjej,”u shpreh Olta në një bisedë më Kristin.