“Donaldi nuk kishte dashuri për Trixën”, deklarata e Monikës i lë të gjithë “pa fjalë”

Aktorja e njohur, Monika Lubonja ka qenë një nga njerëzit më të lidhur me Donaldin në shtëpinë e “Big Brother VIP”. Kjo ka bërë që ajo të ketë informacion lidhur me marrëdhënien e tij me Beatrix Ramosajn.

Së fundmi, Monika ka folur për herë të parë pas ndarjes së çiftit, duke thënë se ata ishin në fazën e njohjes së bashku.

Sipas aktores, nga ana e Donaldit ishte shumë herët për të rënë në dashuri.

“Sa i përket dashurisë së Donaldit, unë mendoj që fjala dashuri ende nuk ka ardhur. Të dy duhej të ishin njohur. Kanë pasur një njohje një mujore, nuk e di sepse tani pas daljes kam parë shumë gjëra”, tha ajo