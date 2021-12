“Donaldi i paqëndrueshëm, nuk heq dorë nga Bora”, Paloma e Big Brother rrëfen të vërtetën që nuk e dinte askush

Rudina Demneri apo e njohur ndryshe si Paloma e Big Brother, ka qenë së fundmi e ftuar në emisionin “Glamour Zone”, ka treguar histori të ndryshme të jetës së saj, madje ka marrë dhe një surprizë nga bashkëshorti, i cili u shfaq në intervistë dhe e puthi në buzë papritur.

Sa i përket trekëndëshit të dashurisë së formuar (Donaldi, Bora, Beatrix), sipas teje, cili mendon ti se do të dalë më i lënduari?

Paloma: Nuk e besoj që ai do të heqë dorë kollaj nga Bora. Qofsha e gabuar, por ka një qasje shumë të madhe me atë vajzë. Nuk e di si do të vazhdojnë gjërat sepse janë shumë të çuditshme, besuam njëherë një dashuri të madhe, pastaj tha ‘pres diçka’. Sepse është shume i çuditshëm, njëherë thotë kështu, njëherë ashtu. Me atë që kam kuptuar deri tani, me duket i paqëndrueshëm si natyrë.