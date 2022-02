Do të ketë përballje LIVE me Beatrix? Bora Zemani merr ftesë për finalen e “Big Brother VIP”

Finalja e madhe e Big Brother VIP premton shumë surpriza. Është mësuar se mbrëmjen e nesërme do të ketë edhe disa të ftuar të rëndësishëm, si Trixa, e cila jo vetëm që do të marrë pjesë, por edhe do të takohet me të dashurin e saj.

Kështu ky çift do të ketë mundësi të zgjidhë nga afër konfliktet e fundit, përpara se të shpallet fituesi.

Ndërkohë burime për panorama.al, bëjnë me dije se edhe Bora Zemani ka marrë ftesën për të hyrë në shtëpi finalen e Big Brother. Por moderatorja e “Përputhen” nuk e ka pranuar këtë ftesë duke mbyllur njëherë e mirë kapitullin e Donaldit.