“Do ta çoja në mal, do ta zhvishja dhe…”, deklarata e frikshme e Amosit për Luizin (VIDEO)

Duket se banorët e këtij edicioni të “Big Brother VIP” janë në “garë” se kush të ofendojë më shumë dhe kush të dalë i forti duke kaluar çdo kufi etik dhe human.

Këtë e ka vërtetuar së fundmi më së miri, Amosi. Aktori përshkruan një skenë horror duke treguar se si do të dënonte Luizin nëse do t’i jepej mundësia.

Kristi: Çfarë do t’i bëje? Do ta vrisje?

Amos: Jo, nuk do ta vrisja. E di unë se çfarë do t’i bëja, atë që meriton. Do ta çoja në mal, do ta zhvishja lakuriq, do ta xhiroja, do t’i thoja kërko falje. Pastaj shikoje ti, i jep më gojës…

Luizi është kthyer në personazhin kryesor të sulmeve që prej një jave në shtëpinë e “Big Brother”, por ishte pikërish ai të cili “ju tërhoq” veshi nga produksioni për sjellje të pahjisme. Gjithashtu produksioni paralajmëroi se në rast përsëritje të këtyre veprimeve të pahijshme do të marrë masa.