“Do luftoj për ty …”, kujt po i premton finalen Luizi pas daljes së Kiarës?

Luizi dhe Jori, nën ngrohtësinë e diellit të sotëm, teksa tempereaturat ishin të larta kanë gjetur kohë të flasin për finalen.

Nga njëra anë e pishinës, Luizi i premton finalen modeles, sakaq ajo dyshon mbi këtë premtim të Luizit.

Pas ikjes së Kiarës, mos Luizi do shoqërohet më shumë me Jorin?

Pjesë nga biseda:

Luiz: Të kam thënë a jo?! Unë do bëj çmos me t’çu ty në finale. Normal, arsyen ta thotë Nita.

Jori: Po ti dje më the, ti do dalësh.

Luiz: Je më e rrezikumja. Dëgjo, do merrem me ty këtë javë.

Jori: Okay, çke ti.

Luiz: I ke lënë tanë me gojë hapur, sa edhe zëri nuk tha vendos mikrofonin.

Jori: Do merresh ti me mua, okay, po me ça do merresh ti me mua, kur s’kam bërë asnjë gabim në këtë shtëpi.

Luiz: Kjo s’o në terezi, ça jam tu bë që në mëngjes unë, më doli goja mbrapa, për kë jam tu fol?!

Jori: Ahaa, unë kujtoja do më sulmoje.

Luiz: Jo moj, kush të sulmon ty, e vraftëzoti e vraftë.