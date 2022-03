Do largohet nga Portokalli? Zbulohet emisioni që do të moderojë Arjola Demiri: Studiot po bëhen gati

Karriera e Arjola Demirit është prej disa vitesh e ndarë mes Shqipërisë dhe Kosovës. Krahas aktrimit që jemi mësuar ta shohim në ekranet shqiptare, Arjola disa sezone më pare, ka qënë njëra nga moderatoret e emisionit “Ndali dritat” në ekranin e RTV21 në Kosovë.

Emisioni u prit mjaft mirë nga publiku vendas, por Arjola vendosi ta ndalonte për shkak të impenjimeve të tjera. Por duket se shumë shpejt aktorja do të rikthehet sërish pranë publiku të Kosovës.

E ftuar këtë të dielë në “N’majë t’gjuhës”, Arjola dhe Xheri na zbuluan se “Ndali dritat” do të rikthehet sërish shumë shpejt.

“Unë shpresoj ti ndalim dritat shumë shpejt sepse më ka marrë malli të rikthehem në Kosovë dhe të jem afër publikut të Kosovës” – u shpreh Arjola.

Xheri gjithashtu zbuloi edhe disa detaje të tjera rreth programit. Moderatorja tregoi se në sezonin e ri emisioni do të vinte dhe me një ambient totalisht ndryshe pasi një studio e re po ndërtohej posaçërisht për këtë show.

Ne jemi në pritje të detajeve të tjera të cilat me siguri do të na i zbulojë vetë Arjola me kalimin e ditëve.