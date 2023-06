“Do e kisha mbytur në dru”, flet për herë të parë psikologia e Efit: Si u publikuan mesazhet për Zhaklinën

Kur Efi ishte në “Big Brother VIP”, psikologia e saj publikoi disa biseda pas debateve që ajo pati me Zhaklin Lekatarin për të treguar se gjërat mes tyre ishin personale. Në mesazhet në fjalë Efi i ka treguar se ka debatuar ashpër me Zhaklinën, dhe mes të tjerash shkruante se ‘do e kisha mbytur në drru’.

Kjo u diskutua edhe në “Post Big Brother VIP” para pak javëve, ku Efi u cilësua si e dhunshme për mesazhet e saj teksa rrjeti kritikoi psikologen për publikimin e mesazheve. Vetë Efi tha se ajo ka pasur qëllim vetëm ta mbronte. Ish-banorja e BBV sqaroi se me psikologen e saj tani janë mikesha dhe se e mirëkupton shumë dëshirën për ta mbrojtur në ditët e saj më të këqija.

Sakaq, së fundmi ka qenë vetë psikologia e saj, Adelina, e cila ka sqaruar gjithçka. Në një intervistë në “Natë me Aulonën” ajo tha se terapia që ka ushtruar me Efin ia lejon mundësinë të kenë raporte miqësore.

“Unë punoj edhe me miq e kolegë, familjarë. Nëse terapitë standarde që njeh popullata, si rregull është një klient duhet të kalojë një proces terapeutik, pas terapisë duhet të kalojnë dy vite që ti t’i japësh mundësinë të jetë raport shoqëror le të themi. Është një terapi që e thyen këtë lloj barriere, që më jep akses të punoj me këdo dhe mos të prish asnjë lloj marrëdhënie tjetër. Mënyra si Efi po e tregonte edhe në “Big Brother” eksperiencën e saj në terapi ishte totatlisht ndryshe nga ai që treguan dy vajzat e tjera, që ishte variant komplet tjetër. Kam punuar vetëm në disa pika specifike që më ka kërkuar për t’i ndryshuar. Unë di pikat por jo sfondin. Në periudhën kur ndjeva që kishte mbështetje më shumë, jam më tepër mikeshë dhe mentore e saj, sesa një psikologe e mirëfilltë. Ndjeva nevojën që ishte realisht vetëm pa mbështetje reale në televizion, i vetmi person që mund ta mbështeste isha unë.”-shpregoi ajo.

Psikologia u shpreh se nuk është penduar për publikimin e mesazheve dhe se nuk ka asnjë thyerje konfidencialiteti sepse në mesazhe tregohet thjesht ndryshimi që Efi ka arritur falë terapisë.

“Nuk u pendova. Nuk e publikova unë por ndodhi një ngatërresë e vogël me sekretaren time. Nuk është ndonjë problem i madh. Nuk kishte asgjë për thyerje konfidencialiteti pasi mesazhi ishte i qartë. “Në një situatë të caktuar kur mu ushtrua një presion i caktuar reagimi im ishte fantastik.” Ndryshim nga çfarë do bëja dikur. Pra, ishte rezultat i diçka që është punuar. Unë i ndaj gjëra të tilla me publikun edhe për klientë të tillë, për të treguar që po funksionon.”-tha ajo, duke shtuar se situata u keqpërdor.