Dita Botërore e SIDA-s, 6 të famshmit që humbën betejën me sëmundjen (FOTO LAJM)

Sot shënohet Dita Botërore e SIDA-s. Një sëmundje që i mori jetën disa yjeve të famshëm, ndërsa të tjerë e mposhtën dhe ia dolën mbanë.

Më poshtë do të gjeni gjashtë të famshëm që vdiqën nga SIDA:

Fredi Mercury

Ylli absolut, sipas partnerit të fundit të jetës së tij, Jim Hutton, u diagnostikua me SIDA, në fund të prillit 1987. Megjithatë, diçka që ai nuk e përmendi kurrë publikisht, ndërsa u vonua t’ua tregonte anëtarëve të tjerë. Grupi, siç kishin raportuar ata vetë. Më 23 nëntor 1991, këngëtari më në fund e publikoi, 48 orë para se të ndahej nga jeta, në moshën 45-vjeçare.

Rudolf Nureyev

Balerini dhe koreografi i njohur rus nuk e fshehu se ishte gay. Ai u infektua me virusin HIV dhe vdiq nga SIDA më 6 janar 1993, në moshën 55-vjeçare.

Brad Davis

Ai ishte më i njohur për rolin e tij kryesor në filmin e vitit 1978 The Midnight Express, për të cilin fitoi një Golden Globe për debutimin e tij si aktor dhe gjithashtu u nominua për një BAFTA. Në vitin 1991, megjithatë, në moshën 41-vjeçare, ai vdiq nga mbidoza e qëllimshme e drogës, pasi vuante edhe nga SIDA dhe donte t’i jepte fund jetës së tij në mënyrën e tij. Ai ishte i martuar me Susan Davis dhe kishin një fëmijë.

Anthony Perkins

I njohur për rolin e tij në filmin “Psycho” të Alfred Hitchcock-ut, ai u rrethua nga aktorë si Brigitte Bardot dhe Jane Fonda, por u martua me Berry Berenson, me të cilin pati dy djem. Sidoqoftë, u përfol se ajo kishte një lidhje të shkurtër me Rudolf Nureyev. Aktori i njohur ndërroi jetë në moshën 60-vjeçare, në shtëpinë e tij në Los Angeles nga SIDA, ndërsa gruaja e tij u vra më 11 shtator 2001, teksa po hipte në një prej avionëve që u përplasën me Kullat Binjake.

Billy Bo

Stilisti i famshëm grek i modës, Vassilis Kourkoumelis, ishte i pari grek i famshëm që vdiq nga SIDA në qershor 1987. Ai kishte arritur të ngrejë dyqanin e tij të veshjeve në 5th Avenue në Nju Jork, por sëmundja i mori jetën në moshën vetëm 33 vjeç.

Klaus Nomi

Këngëtari gjerman, i dashur për zërin e tij të veçantë, vdiq më 6 gusht 1983 në Qendrën Spitalore Sloan Kettering në Nju Jork, në moshën 39-vjeçare. Ai ishte një nga viktimat e para të njohura të SIDA-s. Klaus Nomi kishte kënduar në “Punk Operat”, ndërsa është bërë i njohur për performancën e tij të shkëlqyer, “Total Eclipse”./abcnews.al