Dhëndri trondit të ftuarit në dasmë, duke pranuar se do dikë tjetër para nuses së tij!

Për shumë njerëz, dita e dasmës është pika kryesore e jetës së tyre, e mbushur me dashuri, të qeshura, gëzim dhe lot. Por ndonjëherë, janë momentet e papritura që e bëjnë me të vërtetë të paharrueshme. Ky ishte pikërisht rasti në dasmën e Jefferson dhe Jessica, citon Bright Side.

Në një moment Jefferson në mënyrë tronditëse i zbuloi nuses së tij se ishte i dashuruar me dikë tjetër. Por si, dhe mbi të gjitha, kush?

Jefferson dhe Jessica janë një çift portugez, dhe ata donin që dita e tyre të ishte e duhura, deri në petalin e fundit të lules. Zakonisht, dasmat kanë këtë përzierje të diçkaje të vjetër, diçkaje të re dhe një sërë veçorish personale. Dita e madhe e Xhefersonit dhe Xhesikës kishte të gjitha këto, zhurmën e zakonshme, pak nerva dhe plot romancë. Megjithatë, diçka ndryshoi kur Jefferson filloi zotimet e tij. Nuk ishte recitimi i zakonshëm i premtimeve që kemi dëgjuar herë pas here. Fjalët e tij shkuan përtej zotimeve tradicionale. Teksa Xhefersoni dhe Xhesika qëndronin aty, gati për të shkëmbyer betimet përpara më të afërmit dhe më të dashurit të tyre, Xhefersoni tha diçka të papritur. Ai e dinte se nuk mund ta gënjente më gruan e tij të ardhshme. Jefferson ndjeu se nuk mund të mbante më të fshehur një sekret të rëndësishëm. Ai duhej të ishte i sinqertë për dashurinë e tij të thellë për dikë tjetër, dikë që ndoshta e donte po aq sa, ose ndoshta edhe më shumë se Xhesika. Ndërsa të ftuarit përpiqeshin të kuptonin se çfarë po ndodhte, Jefferson iu drejtua Giovanna-s, vajza e Xhesikës nga një lidhje e mëparshme. Jefferson nuk po i bënte vetëm premtime Xhesikës, por edhe një person tjetër të veçantë në jetën e tij.

Ai e zyrtarizoi dashurinë e tij, jo vetëm me Xhesikën, por edhe me vajzën e saj, duke bashkuar vërtet familjen e tyre të përzier. Fjalimi i tij u kthye në një premtim të bukur, jo vetëm për Xhesikën, por edhe për Xhovanën. Ai ndau një dëshirë të sinqertë për të qenë babai i saj, duke i thënë se sa krenar do të ishte të kishte një vajzë kaq të mrekullueshme. Ky dedikim jo vetëm që e ka habitur Xhesikën por ka emocionuar edhe të gjithë të ftuarit. Pra, Jefferson nuk ishte këtu vetëm për t’i vendosur një unazë në gishtin Xhesikës. Doli se ai kishte këto ndjenja të thella për Xhovanën, duke treguar se e donte si ishte vajza e tij. Dasma ishte një përvojë e paharrueshme për të gjithë ata që morën pjesë, duke treguar forcën e dashurisë që i kapërcen lidhjet familjare. Nuk është e lehtë të sjellësh dikë të ri në jetën tënde, veçanërisht të marrësh një rol atëror. Duhet një çiltërsi, mirëkuptim dhe shumë dashuri për të ushqyer një familje të re.