Dasma e parë për Big Brother VIP3, banorët bëhen gati/ Ilnisa dhe Meritoni ende skeptikë: Ku do e shkëmbejmë puthjen?

Banorët kanë nisur të bëhen gati për dasmën e parë për Big Brother VIP, ku nusja është Ilnisa dhe dhëndri Meritoni. Ilnisa dhe Meritoni kanë diskutuar për momentet e martesës së tyre, ku ndër to ka qenë edhe puthja. Në buzë apo ballë, çifti ende nuk ka vendosur se ku do ta shkëmbejnë.

Meritoni: Do festojmë? Do i bëjmë disa vallëzime? Po momenti i puthjes si do jetë…

Meritoni: Do puthemi në ballë

Ilnisa: Ku do puthemi? E mirë okej, ta shohim.

Meritoni: Nga ana tjetër banorët kanë zgjedhur veshjet e tyre. Ata kanë nisur të përgatiten për dasmën që ndezi shumë debate në shtëpi.