Elvana Gjata prej ditësh është përtej oqeanit me një tur koncertesh, jo vetëm por edhe me të tjerë emra të njohur. Në një nga koncertet, Elvana ka qenë me Ylli Limanin dhe një moment nga performanca është bërë viral.

Në videon që është bërë virale Ylli i afrohet goxha shumë Elvanës teksa fansat kanë brohoritur e janë ekzaltuar nga kjo afërsi.