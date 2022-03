Ç’ndodhi me moderatoren? Einxhel Shkira zëvendëson Ori Nebijajn në emsionin e saj (FOTO LAJM)

Prej vitesh tashmë, emisionin e mëngjesit “Wake Up” e moderon Ori Nebiaj dhe Isli Islami. Por ky i fundit sot është shfaqur pa Orin.

Emisioni ka filluar në një studio të re, por edhe me një moderatore të re që është Einxhel Shkira.

Por jo për shumë gjate. Vetëm për mëngjesin e sotëm.

Einxhel ka përshëndetur Orin nga sudio e “Wake Up” duke treguar se kjo nuk është përfundimtare, por as Isli dhe as Einxhel nuk na treguan çu bë me Orin./albeu.com/