Cillian Murphy në konkurim për rolin e agjentit ikonik të spiunazhit, James Bond

Cillian Murphy thuhet se do të jetë aktori i radhës që do të konkurrojë për rolin e agjentit ikonik të spiunazhit.

E luajtur së fundi nga Daniel Craig, ekskluziviteti i Bond është në kërkim të 007-ës së ardhshme dhe Peaky Blinder thuhet se ka tërhequr vëmendjen e tyre, sipas The Sun.

Murphy është nominuar për një Oscar për interpretimin e tij në Oppenheimer në kategorinë e aktorit më të mirë. Ai gjithashtu fitoi disa vlerësime në sezonin e çmimeve duke përfshirë Sag Awards, BAFTA dhe Golden Globes.

“Cillian është dollia e Hollywoodit për momentin dhe ky do të ishte roli përfundimtar”, tha një burim i brendshëm për The Sun. “Kjo është një mënyrë për të ngritur ekskluzivitetin e Bond me një aktor që është në krye të lojës së tij.”

Sipas raportit, producentja e Bond-it, Barbara Broccoli, e ka vëzhguar me vëmendje Murphy vitin e kaluar. Për më tepër, Clay Bunker, i cili luajti përballë aktorit irlandez në Oppenheimer, po e mbështet gjithashtu atë si Bond-in e ardhshëm.

“Ai do të kalonte bukur,” tha Bunker. “Është qesharake sepse Cillian është njeriu më i mirë, por ai ka atë anë të errët dhe ka një errësirë për Bond. Ne harrojmë se ndonjëherë Bond është si personazhi i krijuar nga Fleming – një personazh mjaft i errët.”