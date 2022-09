Çiljeta poston foton e para 19 viteve nga deftesa e pjekurisë

Çiljeta Xhilaga ka një jetë në skenë. Karriera e saj do të vijonte më pas edhe si këngëtare aty ku njohu edhe talentin dhe famën e saj.

Por sot Çili është bërë nostalgjike dhe ka postuar një foto nga matura e saj. Më saktë nga dëftesa e saj e maturës, ku duket se vitet e saj kanë mbetur po në vend.

Çiljeta është duke shijuar jetën e saj private larg mediave ku prej vitesh ajo është në një lidhje dashurie me sportistin, Alban Hoxha me të cilin bashkëjetojnë së bashku edhe me fëmijët e tyre./albeu.com