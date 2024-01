Christina Aguilera tregon sekretin, si arriti të humbasë 40 kg në peshë?

Christina Aguilera ka bërë revolucion në trupin e saj. Këngëtarja e famshme ka arritur të bierë aq shumë në peshë, saqë është e vështirë ta njohësh. 43- vjeçarja ka zbuluar se përkushtimi ndaj një diete të shëndetshme, të ekuilibruar dhe një regjimi rigoroz të ushtrimeve është sekreti i humbjes drastike të peshës.

Aguilera ka zbuluar se asnjëherë nuk ushqehet me ushqime ditore mbi 1600 kalori dhe si i i përmbahet një regjimi të pasur me bimë dhe konsumon fruta dhe perime. Ajo gjithashtu trajnohet me trajnerin e famshëm të fitnesit, Tee Sorge, përfshirë ngritjen e peshave dhe kardio për të maksimizuar djegien e kalorive dhe për të ruajtur linjat e saj.