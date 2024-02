“Çfarë do nga unë?”/ Romeo dhe Heidi ngacmohen me “kode”

Romeo dhe Heidi janë drejt një romance dhe dyshja kanë një raport shumë të afërt me njëri-tjetrit. Mirëpo në një bisedë të tyre sot larg banorëve të tjerë u duk sikur po debatonin por në fakt ishin mesazhe me ‘kode’ për të mësuar nëse vërtet ndjejnë për njëri-tjetrin.

Romeo ja shprehu hapur dëshirën për të patur diçka më tepër me Heidin, por nga sa kuptuam ai nuk do që ajo të ndihet në siklet, nisur nga fakti që janë në një format televiziv.

Pjesë nga biseda:

Heidi: Çfarë do të dish? Ku do të dalësh me mua? Çfarë përgjigje do? Kush është pyetja, fiks-fiks?

Romeo: Nuk dua që ti të jesh në siklet

Heidi: Jo nuk jam

Romeo: Po unë e di që je

Heidi: Jam. Po çfarë të them?

Romeo: Asgjë. Thjesht unë jam me nerva me veten dhe nuk rri dot pa ty

Heidi: Jo ti nuk je mirë fare dhe unë e kuptoj. Çfarë do?

Romeo: Ty moj. Çfarë s’kupton