“Burrin e le për tradhti, atë e mbështet”, Arjola: Do e doja Ilirin në vend të ish-bashkëshortit (FOTO LAJM)

Debate të shumta mes banorëve kanë ndodhur gjatë ditëve të fundit në shtëpinëe “Big Brother Vip”. Në një pjesë të mirë të këtyre debateve protagonist ka qenë Arjola ku ka ngritur zërin e ka debatuar me shumë prej banorëve.

Fakti që ajo është shprehur se mbështet Ilirin edhe nëse e ka gabim sepse e ka shokë ka bërë banorët të mos ndihen mirë e madje Antonela I tha mbrëmjen e sotme se ajo ka lënë bashkëshortin për tradhti , ndërsa Ilirin e mbështeti në historinë që treoi se kishtra tradhtuar të shoqen për disa vite.

“ Unë kam pritur 6 vjet. Iliri tha kam bere tradhti dhe e gjej focë te një mashkull e gjej shembull. Ka zgjedhur familjen. Iliri eshte per tu duartoktiur. Nuk mund te krahasoj lirn me burrin tim. Kam pritur 6 vjet sepse nuk dinte cfare te zgjidhte. Do kisha dashur të kisha Ilirin ne vend te burrit tim.”, tha Arjola./albeu.com/