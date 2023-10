“Burri 50 vjeç, s’ke turp”, Armaldo ka një thirrje publike pas mesazheve në rrjet: Aman kur do fillojë…

Javën e kaluar Armaldo Kllogjeri është përfshirë në një debat të ashpër me balerinën e tij profesioniste, Marianën dhe shkak u bë një deklaratë e saj ku tha se Armaldo është i dashuruar me Luizin, e cila mesa duket nuk i ka pëlqyer aspak Maestros. Ai ka reaguar se komentet lidhur me deklaratën nuk janë aspak të këndshme.

Sot ai ka vendosur të ndajë në profilin e tij të Instagramit, disa komente që i kanë ardhur nga përdoruesit e rrjeteve sociale, lidhur me këtë temë.

“Aman kur do fillojë “BBV3” se nuk harron dot pupulli “BBV2″”, shkruan Kllogjeri bashkangjitur postimit.

Ndërsa në një tjetë publikim në Instastory, konkurrenti i “DWTS” shton:

“Ja e dashur Mariana cfarë bën populli për një batutë. Thuaj ti po bëhet luftë në Gaza. Thuaj ti po bëhet protestë nga studentët e mjekësisë. Ata ende kanë halle mediokre se duan të harrojnë hallet e vërteta”.

Mbrëmjen e kaluar, Armaldo dhe Mariana erdhën për herë të parë në “Dancing With The Stars” me një “Rock n Roll”. Por nuk u vlerësua pozitivisht nga juria.