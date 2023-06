Reperi Arkimed Lushaj, i njohur me emrin e artit Stresi ka festuar sot ditëlindjen. Në mbrëmje Stresi ka mbajtur një festë me miqtë e tij duke pritur mesnatës me fishekzjarre dhe shampanjë.

“I bona 18 praaa”, shkroi Stresi në një video të postuar në Instagram, duke lënë të kuptohet se ndihet ende adoleshent në shpirt.

Reperi i cili ka lindur në 15 qershor të vitit 1986, mbush sot plot 37 vjeç.