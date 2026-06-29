“Bota u bë më e ndritshme”/ Urimi i veçantë i Capital T, për ditëlindjen e Adrola Dushit

Prej kohësh, një nga thashethemet më të përfolura në showbiz ka qenë romanca mes reperit Capital T dhe modeles Adrola Dushi.
Për vite me radhë, dyshja ka zgjedhur ta shijojë lidhjen e tyre larg syrit të publikut, pavarësisht kapjeve të herëpashershme nga paparacët apo detajeve që i lidhnin të dy në të njëjtat vende.
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Por, duket se epoka e fshehtësisë ka marrë fund një herë e mirë. Tashmë u bë një kohë që çifti nuk e ka problem të shfaqet bashkë, dhe ditëlindja e Adrolës ishte rasti perfekt për të vulosur gjithçka.
Reperi ka bërë një postim të përbashkët me modelen në llogarinë e tij në Instagram, ku ata shfaqen të afërt me njëri-tjetrin.
“Bota u bë më e ndritshme ditën kur ti erdhe. Gëzuar ditëlindjen,” ka shkruar Capital T, duke e shoqëruar dedikimin me një zemër.